Госдеп пообещал России «коллективный ответ» на задержание украинских моряков

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Россия «немедленно» вернет задержанных украинских моряков, пообещав подготовить «коллективный ответ».

«Мы надеемся, что Россия вернет украинских моряков, которых удерживает сегодня, и немедленно. Мы будем готовить коллективный ответ, который продемонстрирует, что поведение России недопустимо», – приводит РИА «Новости» слова главы Госдепа.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что в ходе предстоящей в Брюсселе встречи министров иностранных дел входящих в НАТО стран Соединенные Штаты намерены выработать общую позицию альянса по инциденту в Керченском проливе, обсудив «всеобъемлющий ответ».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.