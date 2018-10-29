США призвали ЕС отказаться от «Северного потока – 2» после инцидента у Керчи

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил в Брюсселе, что инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для Европы о том, почему проект сооружения трубопровода «Северный поток – 2» является «плохой идеей».

По словам американского дипломата, инцидент в Керченском проливе якобы «служит напоминанием о том, что, чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря «Северному потоку – 2», тем слабее становятся средства сдерживания российской военной агрессии», передает ТАСС.

В то же время представитель Госдепа выразил мнение, что из-за инцидента в Керченском проливе Германия стала более отзывчиво воспринимать критику «Северного потока – 2».

«Для них [для Германии] становится сложнее утверждать, что речь идет сугубо о коммерческом проекте», – считает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в понедельник генеральный секретарь партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала пересмотреть позицию Германии по «Северному потоку – 2». Немецкий эксперт объяснил русофобию «наследницы» Меркель началом предвыборной кампании.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала риски враждебной риторики немецких политиков для проекта «Северный поток – 2».