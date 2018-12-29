Названы экономические потери Украины от российских ответных санкций

Министерство экономического развития оценило объем импорта украинских товаров, попавших под последние российские санкции.

«Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 млн долларов США», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Импорт по этим товарам в 2017 году составил 468,9 млн долларов, общий импорт товаров из Украины в России в прошлом году равнялся 4 млрд 912 млн долларов.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкции против Украины. Под них попали «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт», государственный экспортно-импортный банк Украины («Укрэксимбанк») и «Центрэнерго».

Ранее в субботу камбин России опубликовал список запрещенных к ввозу в Россию из Украины списка товаров, в нем оказались пшеница, консервированные овощи, фрукты, ягоды и орехи, рыбные консервы, кондитерские изделия и шоколад, джемы и фруктовые пюре, солодовое пиво, виноградные вина и т.д.