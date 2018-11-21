Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым вводится запрет на ввоз на российскую территорию ряда товаров с Украины.

«Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины», – сообщил председатель правительства в Twitter.

В пресс-службе кабмина сообщили ТАСС, что в Россию нельзя ввозить товары, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемые через украинскую территорию, по утвержденному списку. В первую очередь, уточнили в правительстве, это промышленные товары. Также в список попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Россия может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров, добавили в кабмине.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в список запрещенных к ввозу с Украины на территорию России продуктов вошли: пшеница, консервированные овощи, фрукты, ягоды и орехи, рыбные консервы, кондитерские изделия и шоколад, джемы и фруктовые пюре, солодовое пиво, виноградные вина, спиртовые настойки и ликеры; женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники; галька, щебень и гравий, известняк, обои (в том числе текстильные), бумага и немелованный картон, моющие и чистящие средства без содержания мыла; паровые котлы, турбины, доильные аппараты, машины для приготовления кормов для животных, оборудование для производства хлебобулочных изделий; генераторы электричества и трансформаторы, провода и кабели, тракторы и прицепы.

18 декабря украинские власти продлили действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров, в том числе хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка и другие товары. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивов, поездов, вагонов и стрелочных переводов.