Россия запретила экспорт нефти на Украину

Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров приняла решение запретить экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны – расширил список запрещенных для импорта на территории Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры. Я подписал постановление правительства на эту тему», – заявил Медведев.

В частности, с 1 июня Россия будет вывозить на Украину уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. … Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты», – сказал премьер, передает РИА «Новости».

Кроме того, премьер сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. «Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов», – отметил Медведев, передает ТАСС.

Напомним, 10 апреля украинское правительство приняло постановление о расширении торговых санкций против России. Так, эмбарго распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электроаппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1 тыс. В. Кроме того, под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и так далее.

Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Так, в декабре 2018 года было продлено действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. По данным Министерства экономического развития объем импорта товаров, попавших под санкции, в 2018 году оценивался в 510 млн долларов.