На Украине испугались рычагов влияния России на экономику страны

Россия установила контроль над экономикой Украины, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.

Марунич заявил, что решение России поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям наделило Москву «мощным рычагом влияния».

«Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на рынок нефтепродуктов в Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики», – приводит его слова РИА «Новости».

В то же время эксперт не ожидает прекращения поставок нефтепродуктов из России в ближайшее время, поскольку, по его словам, крупные компании вроде Роснефти уже получают разрешение на экспорт топлива на Украину.

Напомним, Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров приняла решение запретить экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов. Киев назвал это «актом гибридной агрессии».