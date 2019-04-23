На Украине оценили запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что запрет на поставки нефти из России является актом гибридной агрессии.

Гройсман заявил также, что в данный момент на Украине внедряются «меры, чтобы минимизировать последствия таких действий и снижать зависимость», говорится на портале правительства страны.

Он указал, что перед Киевом «целый мир, надо находить новых партнеров».

На прошлой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров приняла решение запретить экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.

Позже Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в Евросоюз и на Украину, хотя Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию.