Tекст: Вера Басилая

Украинская противовоздушная оборона минувшей ночью оказалась бессильна перед российскими ударами, передает ТАСС. Военным не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

Кроме того, средства ПВО не смогли справиться с противокорабельными ракетами «Оникс». Об этом свидетельствуют официальные данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса, военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия металлургической и химической промышленности, ТЭК, ВПК в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

17 сентября украинские системы противовоздушной обороны не перехватили ни одной выпущенной дальнобойной ракеты.

Несколькими днями ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил нулевую эффективность зенитных комплексов перед массированным ударом.

Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.