Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Российские дроны уничтожили отступающих из Марьевки украинских боевиков
Российские расчеты БПЛА пресекли отступление украинских военных из Марьевки в ДНР
Украинские боевики уничтожались операторами российских дронов при попытке отступить из Марьевки в ДНР, рассказал заместитель командира штурмового взвода 35-й гвардейской бригады группировки войск РФ «Центр» сержант Тлеужан Кайрымов.
Украинские боевики уничтожались операторами российских дронов при попытке отступить из Марьевки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».
Как пояснил заместитель командира штурмового взвода 35-й гвардейской бригады группировки войск РФ «Центр» сержант Тлеужан Кайрымов, пока российские штурмовые группы продвигались к Марьевке, противник пытался остановить их при помощи минометных обстрелов и ударными дронами. Однако с приближением к населенному пункту это воздействие ослабевало.
«Но, когда мы подошли близко, когда они уже это поняли, они начали уже просто отходить. Наши расчеты БПЛА просто не давали им даже выйти с населенного пункта», – рассказал Кайрымов.
В субботу, 19 сентября, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Марьевка в ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль логистику украинской армии на добропольском направлении. Штурмовики группировки «Центр» применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки. Подразделения российской армии уничтожили свыше 410 военнослужащих противника в ходе этих боев.