Захарова высмеяла сделанное Макфолом «разоблачение» Симоньян

Мария Захарова прокомментировала слова экс-посла США в России Майкла Макфола, который ранее сделал вывод, что высказывание Маргариты Симоньян «Служу России» после вручения ордена свидетельствует о том, что RT не является СМИ.

«Майкл, родной, только для Вас информация. В 2010 году RT был номинирован на американскую премию International Emmy Award. Кстати, за эфир, посвященный первому визиту президента США Барака Обамы в Россию. В 2012 году – за освещение протестных акций движения Occupy Wall Street в США. А в 2014 году RT в третий раз стал финалистом International Emmy Award в категории «Новости», ­– написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Она также уточнила, что у RT были и другие номинации, предположив свою версию такой реакции Макфола.

«Майкл, Вас можно понять: Вы столько заявляли о любви к России, а ордена все нет», – заключила она.

Напомним, 23 мая Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам, в числе которых и была главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Позже она опубликовала видео с награждения, подписав его – «Служу России!».

На что Макфол написал в Twitter: «Те, кто продолжают утверждать, что RT – это СМИ, – смотрите! <...> глава RT Маргарита Симоньян открыто заявляет: «Служу России!». На этом дискуссия окончена. (Я даже уважаю искренность Маргариты Симоньян. Она не боится открыто заявлять о своей миссии)».