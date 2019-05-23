Путин вручил госнаграды Матвиенко и Симоньян

Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам, в числе которых спикер Совфеда Валентина Матвиенко, главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, сатирик Михаил Жванецкий и дизайнер Валентин Юдашкин.

Церемония проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля. В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями есть летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства, передает РИА «Новости».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Андрея Первозванного, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Путин отметил работу спикера Совета Федерации. «Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность – все это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко. Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления парламентаризма и федерализма. За выдающиеся заслуги перед Родиной Валентина Ивановна удостоена одной из высших наград России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного», – заявил Путин.

По словам самой Матвиенко, она никогда в жизни так не волновалась, как перед получением награды. «Я за всю свою жизнь так не волновалась, как сегодня. Говорю это совершенно искренне», – сказала Матвиенко журналистам перед церемонией вручения госнаград в Кремле.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, мэр Казани Ильсур Метшин и дизайнер Валентин Юдашкин получат из рук президента ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден актер Сергей Маковецкий, космонавты-испытатели Олег Новицкий и Андрей Борисенко, а также гендиректор «Организационного комитета – 2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в минувшем году Алексей Сорокин.

Ордена Александра Невского были удостоены художник Сергей Андрияка, председатель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин, главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Орденами Дружбы президент отметил певицу Ларису Долину, президента ФИФА Джованни Инфантино, посла КНР в России Ли Хуэй, итальянца, партнера адвокатского бюро «Де Голль, Флеранс и партнеры» Андреа Пинна, звезду балета, ректора Академии имени Вагановой Николая Цискаридзе, гендиректора «Газпром-медиа холдинг» Дмитрия Чернышенко.

Почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ было присвоено первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну.