Минобороны пообещало удвоить число новейшей техники на форуме «Армия-2019»

Число представленных новейших и перспективных образцов вооружения и военной техники на форуме «Армия-2019» вырастет вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщил руководитель Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

«Практически в два раза увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники на открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот», – рассказал Гончаров, передает ТАСС.

Он отметил, что экспозицию выставят по тематическим разделам, ее общая площадь составит более 230 тыс. кв. метров.

Гончаров добавил, что в рамках форума в музейном комплексе посетителям покажут выставку трофейного оружия, захваченного у боевиков в Сирии и экспозицию, посвященную победе Красной Армии над Японией во Второй Мировой войне.

По его словам, воздушная часть демонстрационной программы форума будет расширена по сравнению с программой прошлых лет, передает РИА «Новости».

Гончаров отметил, что планируется увеличение количества экспозиций других стран.

«На сегодняшний день свои национальные экспозиции планируют представить 10 государств», – сказал генерал-майор.

Среди них будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, а также Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

При этом всего Минобороны ожидает участие 131 зарубежной официальной делегации на форуме, уточнил Гончаров.

«В целях развития международного сотрудничества приглашены к участию в Форуме делегации, предприятия и компании иностранных государств. Официальные обращения направлены в оборонные ведомства и дипломатические представительства 131-го государства», – пояснил представитель оборонного ведомства.

Всего в проект программы «Армия-2019» включено 161 научно-деловое мероприятие, добавил он.

На встречах планируется пригласить известных общественных деятелей, ведущих ученых, экспертов и генеральных конструкторов; в ходе мероприятий планируется обсудить важнейшие вопросы мировой политики, межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности и т.д.

Форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня на территории выставочного центра «Патриот-Экспо» в подмосковном парке культуры «Патриот».

В апреле сообщалось, что на форуме «Армия-2019» покажут Российский бронеавтомобиль нового поколения «Тигр-Next».

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