Бронеавтомобиль нового поколения решили показать на «Армии-2019»

Российский бронеавтомобиль нового поколения «Тигр-Next» впервые продемонстрируют на международном форуме «Армия-2019», заявил гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

По его словам, на форуме будут представлены новинки для армии и других силовых структур, в частности бронеавтомобиль «Тигр-Next», испытания которого начнутся уже в 2019 году, передает РИА «Новости».

«Работы по бронеавтомобилю «Тигр-Next» продвигаются в соответствии с утвержденным графиком. Испытания машины начнутся после Форума «Армия-2019». Сначала это будут предварительные испытания. После проведения предварительных испытаний, доработки образца по их результатам, можно будет приступать к государственным испытаниям», – сказал Красовицкий.

На выставке также покажут обновленный бронетранспортер БТР-82АТ, который оснащен новым комбинированным прицелом с тепловизионным каналом и комплектом решетчатых противокумулятивных экранов, модификацию специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 «Тигр», бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 «ВПК–УРАЛ» и модернизированный бронеавтомобиль «Медведь», подчеркнул гендиректор компании.

Ранее в Военно-промышленной компании сообщили, что модернизированная машина будет обладать повышенной баллистической и противоминной защищенностью по сравнению с «Тигром».

Напомним, в июне прошлого года Армия России получила броневики «Тигр-М» с новым боевым модулем.

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