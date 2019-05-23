В Грузии оценили слова ждущей первого шага от Путина Зурабишвили

Депутат парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ада Маршания, комментируя заявление президента Грузии о том, что глава России Владимир Путин первым должен сделать шаг в сторону Грузии, сказала, что «из десяти наших политиков восемь являются шизофрениками», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Давно было пора начать прямой диалог с Россией. Что касается заявления Саломе Зурабишвили о том, что мы должны ждать, когда Владимир Путин сделает первый шаг? А если не сделает, что тогда? Мы потеряли земли, потеряли два региона, мы должны быть более активными, мы должны сделать первый шаг», – цитирует Аду Маршания грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

«Мы должны найти с Россией совпадающие интересы», – подчеркнула она.

По ее словам, власти Грузии «не могут отойти от штампов, первый из которых – вступление в НАТО, а второй – надежда на международное сообщество в деле объединения Грузии».

«Ошибаются в обоих случаях», – заявила она.

«Альянс патриотов» регулярно проводит переговоры в Москве с коллегами в Госдуме России. Кроме того, эта партия предложила обсудить вопрос нейтралитета Грузии.