Президент Грузии ждет от Путина первого шага

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью эстонскому телевидению, цитаты из которого распространила администрация президента Грузии, она сказала, что «проблема в том, что Россия неправильно ведет себя по отношению к членам международного сообщества, ничего не уважает. Это касается не только Грузии, Россия в целом так себя ведет».

«У меня не будет диалога с Путиным, я только напомню ему, что он нарушил все обязательства», – сказала президент Грузии.

На вопрос, чтобы она сказала президенту России, Саломе Зурабишвили заявила, что «интересно было бы, что сказал бы мне господин Путин».

«Он должен сделать первый шаг», – заявила она.

Главной проблемой для Грузии она назвала вопрос «оккупированных территорий» – Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

При этом президент Грузии подчеркнула, что это не мешает Грузии в ориентации на Евросоюз.

«Если это (помешать такой ориентации) было задачей России, а, наверное, было, то надежды России не оправдались. Возможно, мы еще больше мотивированы, так как понимаем, что другой перспективы и альтернативы у нас нет», – сказала она.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, по последним опросам численность сторонников вступления в ЕС в Грузии снизилась с 83 до 77%.