Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи

В Роскосмосе сообщили, что в майские праздники на Международной космической станции (МКС) была испытана экспериментальная установка по получению технической воды из мочи.

«В то время, как вся страна отдыхала в майские праздники, работа российских космонавтов на МКС практически не прерывалась. Экипаж был занят проведением научных экспериментов, сбором данных и поддержанием работоспособности космического «города» МКС», – передает сообщение Роскосмоса «Интерфакс».

В госкорпорации рассказали, что космонавты провели эксперимент «Сепарация».

«Его цель – получение из урины чистой воды. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, например, для получения кислорода. В скором времени эта экспериментальная установка может превратиться в штатную бортовую систему, которая даст хорошую экономию для грузопотока», – добавили в Роскосмосе.

Там уточнили, что эксперименты по регенерации воды – важный этап подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс.

«Помимо этого, Олег Кононенко и Алексей Овчинин успели провести и небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе «Воздух», – добавили в госкорпорации.

Ранее российские космонавты начали эксперимент по выращиванию растений на борту МКС, объектом их исследования стала ряска.