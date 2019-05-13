Кластер торпедного оружия создан в России

Гендиректор одного из крупнейших российских разработчиков торпед ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ) Игорь Крылов сообщил, что в России создан производственный кластер торпедного оружия.

«В России на базе предприятий КТРВ создан производственный кластер, занимающийся разработкой и серийным изготовлением торпедного оружия. Мы не зависим от бывших союзных республик, которые ранее были включены в производственную кооперацию по изготовлению торпедных систем. Это подтверждается поставками ВМФ России образцов в необходимых объемах и их активной эксплуатацией в строевых частях», – рассказал Крылов ТАСС.

Он отметил, что сейчас особый упор делается на разработку и изготовление электронной составляющей торпедного оружия.

«Мы полностью самостоятельно производим «электронные мозги» торпед и противолодочных средств. Можем утверждать, что этот процесс локализован для большинства выпускаемых образцов – торпеды «Физик», малогабаритной противолодочной торпеды МПТ, антиторпеды АТ и [авиационной противолодочной ракеты] АПР-3М», – добавил глава предприятия.

Гендиректор также сообщил, что материалы и электронно-компонентная база приобретаются у других поставщиков, а монтаж, сборка, отладка и проверка осуществляются на предприятии.

Игорь Крылов рассказал агентству, что российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250, серийное производство которой запланировано на следующий год.

«Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Нам осталось дополнительно подтвердить некоторые ее характеристики, и надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57», – сказал он.

Крылов уточнил, что ВКС России уже начали получать новые управляемые бомбы массой 500 и 1500 кг.

«Предприятием разработаны новые изделия с повышенной дальностью калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены как внутренние, так и внешние контракты на поставку этих изделий. Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС», – добавил он, отметив, что в ближайшее время предприятие начнет поставку этих бомб иностранным заказчикам.

Ранее сообщалось, что первая подлодка «Варшавянка» для Тихоокеанского флота, оснащенная высокоточным ракетным оружием и мощным торпедным вооружением, спущена на воду.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД