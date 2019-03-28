Первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ спустили на воду

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота (ТОФ) «Петропавловск-Камчатский» спущена на воду на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Подлодки данного проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, глубину погружения – 300 метров, экипаж – 52 человека, передает РИА «Новости».

Они объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей, оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр».

Подлодки способны обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название «черная дыра».

Ранее стало известно, что ТОФ получит к 2021 году четыре модернизированные атомные подлодки (АПЛ) проекта 949А «Антей», вооруженных ракетами «Калибр».