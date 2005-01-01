Иерусалим ввел меры для недопуска священников ПЦУ к службе

Иерусалимский патриархат ужесточил проверку представителей украинского духовенства, сообщил настоятель киевского храма святых апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный).

«Иерусалимская Церковь беспокоится о том, чтобы в литургии принимали участие настоящие священнослужители. Представители из нового образования ПЦУ уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются», – написал архимандрит в Facebook.

Ранее Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила об открытии первого своего прихода за рубежом.

В середине марта радикалы из ПЦУ попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Киевской области, а в начале марта сторонники «новой церкви» Украины при помощи бойцов запрещенного «Правого сектора*» завладели храмом Преображенской религиозной общины, избив прихожан.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии.

Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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