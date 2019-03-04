Радикалы и раскольники захватили храм на Украине

Сторонники «новой церкви» Украины с помощью бойцов «Правого сектора*» завладели еще одним храмом Украинской православной церкви, при этом они избили прихожан.

«3 марта 2019 года в селе Гнездично Збаражского района на Тернопольщине сторонники «ПЦУ», вопреки всем договоренностям, с помощью бойцов «Правого сектора*» завладели храмом Преображенской религиозной общины УПЦ. Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный «клирик Киевского патриархата» Иван Лесик», сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Протоиерей Стефан Балан заявил, что в этот раз радикалы и активисты во главе с «клириком УПЦ КП» начали бить верующих.

«Месяц назад, когда представителям» ПЦУ «не удалось завладеть храмом, они потребовали, что для сохранения мира в деревне, богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма находились у них. А сегодня их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать «богослужения». Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, получили резкий отказ», – передает слова протоирея отдел УПЦ.

Стефан Балан также сообщил, что некоторое время шли переговоры, в то время как вход в храм блокировали 15-20 радикалов из «Правого сектора». В храме было около 30 представителей религиозной общины УПЦ, вся община «новой церкви», радикалы и полиция. Потом радикалы начали бить и выталкивать из церкви верующих УПЦ.

«В очередной раз произошло грубое нарушение прав человека, избиты невинные люди», – констатировал священник.

В феврале сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины напали на прихожанок канонической Украинской православной церкви.