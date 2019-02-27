Украинские радикалы напали на прихожанок канонической УПЦ

Сторонники Православной церкви Украины напали на прихожанок канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ясиня Раховского района.

Женщины принесли в поселковый совет документы о желании остаться в лоне канонической церкви. Радикалы напали на них при передаче документов и ударили одну из них. Настоятель общины обратился в правоохранительные органы.

«Они опубликовали лживую информацию, будто 400 человек приняли решение о переходе в ПЦУ. На самом деле таких было 140. Это наших прихожан, которые показали верность УПЦ на собрании религиозной общины, было 466 человек. Затем начались угрозы священнику и верующим, а сегодня уже напали на женщин», – цитирует ТАСС протоиерея Хустской епархии Виталия Кеминя.

Тот отметил, что часто такие нападения происходят с молчаливого согласия правоохранительных органов, и заявления не рассматриваются.

Ранее церковный раскол на Украине впервые прокомментировали в Ватикане. По словам католических властей, им «больно из-за сложившейся ситуации», и они молятся о мире и единстве среди православных церквей.