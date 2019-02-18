Ватикан прокомментировал церковный раскол на Украине

Представителям Римско-католической церкви «больно» из-за раскола на Украине, однако Ватикан не вмешивается в дела православия, заявил председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

«Это внутриправославные отношения, не католические. Римско-католическая церковь не вмешивается в дела православия, но при этом нам и не безразлична эта ситуация. Как сказал святой Павел, «когда страдает одна часть тела Христова, страдают и остальные». Могу сказать, что нам так же больно из-за сложившейся ситуации», – передает слова Коха РИА «Новости».

Он добавил, что в Ватикане молятся о мире и единстве среди православных церквей.

Также Кох прокомментировал ситуацию с сексуальными домогательствами, которые он признал проблемой Римско-католической церкви.

«Одной из значимых проблем являются сексуальные домогательства, в каждом аспекте нашей жизни и нашего мира, в том числе и внутри Католической церкви. Дело в том, что религия и сексуальность – это две основные стороны жизни каждого человека, обе эти стороны очень личные и интимные. И когда происходит конфликт, связанный с ними, это может принести много горя и трудностей», – заявил Курт Кох.

Осенью 2018 года представители РПЦ обсуждали с Ватиканом ситуацию на Украину. При этом Ватикан открыто не комментировал церковный раскол в православии.