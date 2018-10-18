Представитель РПЦ обсудит раскол в православии с папой Римским

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в пятницу обсудит с папой Римским Франциском ситуацию с церковным расколом на Украине и отношения РПЦ и Константинополя.

«Да, я собираюсь говорить об этом с папой. Мы не ожидаем, что папа будет вмешиваться в эту ситуацию, как-то пытаться ее разруливать. Но я проинформирую его о решении, принятом нашим синодом», – передает его слова ТАСС.

Ранее Ватикан отказался комментировать ситуацию, складывающуюся на Украине и в отношениях между Константинпольским патриархатом и РПЦ. Дипломатический источник в Ватикане заявил, что Святой престол «категорически не вмешивается в дела православия», но предположил, что не будет вступать в контакт с церковью, которую признает патриарх Константинопольский Варфоломей.

«Мы слышали о таком мнении», – отметил митрополит Иларион.

В четверг он выступил на проходящем в Ватикане Синоде католических епископов, посвященном теме молодежи, как «представитель братской церкви». Вечером в одной из центральных базилик Рима – Святых апостолов – исполнялись сочинения Илариона.

Напомним, в понедельник священный синод Русской православной церкви признал невозможным общение с Константинопольским патриархатом после того, как патриарх Варфоломей признал каноническими раскольнические церкви Украины и снял анафему с их глав.