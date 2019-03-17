Украинская «новая» церковь попыталась отобрать храм канонической УПЦ

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Поляки нашли способ заставить Россию и Германию заплатить «долг»

Польское «Движение 11 ноября» считает, что Москва должна заплатить «триллионы злотых» за «преступления» СССРФото: Kacper Pempel/Reuters
«Ангела Меркель и Владимир Путин снова пытаются реализовать план создания Евразии», – такой апокалиптический сценарий нарисовали польские националисты в петиции, отправленной Дональду Трампу. Авторы обращения требуют от США, как «гаранта демократии», добиться от России и Германии выплаты репараций по итогам Второй мировой войны. К сожалению, эти претензии полным бредом считать нельзя. Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк – с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Грозит ли Сербии «цветная революция»

В сербском противостоянии патриоты находятся по обе стороны баррикадФото: SRDJAN SUKI/EPA/ТАСС
Противостояние между сербскими оппозиционерами и полицией дошло до штурма телецентра, драк и прорывов оцеплений. Могут ли беспорядки в Белграде перерасти в майдан, кто стоит за протестующими и может ли гипотетическая революция в Сербии навредить отношениям братской страны с Россией? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16 (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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            Украинская «новая» церковь попыталась отобрать храм канонической УПЦ

            17 марта 2019, 19:58

            Текст: Антон Антонов

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            Радикалы из так называемой Православной церкви Украины попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Киевской области, сообщил священник УПЦ Игорь Шумак.

            По его словам, радикалы «пытаются отбить у православных храм», прихожане УПЦ «тоже выехали туда», передает ТАСС.

            «Страна ua» со ссылкой на отца Алексия, который находится на месте событий, сообщает, что нападение на храм произошло после литургии. Радикалы вошли в храм и заявили, что тот переходит под управление ПЦУ.

            Прибывшие правоохранители вывели всех из здания, взяв его под охрану «до момента решения конфликта», сообщил священнослужитель. У храма собралось около 700 сторонников ПЦУ, которые распевают песни. 

            «Они в камуфляже, в какой-то специальной одежде, виднеются представители и «Правого сектора*», – говорится в сообщении.

            В субботу в Винницкой области между приверженцами УПЦ и ПЦУ возник конфликт, часть прихожан не давала пройти другим внутрь храма для богослужения.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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