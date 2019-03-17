Украинская «новая» церковь попыталась отобрать храм канонической УПЦ

Радикалы из так называемой Православной церкви Украины попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Киевской области, сообщил священник УПЦ Игорь Шумак.

По его словам, радикалы «пытаются отбить у православных храм», прихожане УПЦ «тоже выехали туда», передает ТАСС.

«Страна ua» со ссылкой на отца Алексия, который находится на месте событий, сообщает, что нападение на храм произошло после литургии. Радикалы вошли в храм и заявили, что тот переходит под управление ПЦУ.

Прибывшие правоохранители вывели всех из здания, взяв его под охрану «до момента решения конфликта», сообщил священнослужитель. У храма собралось около 700 сторонников ПЦУ, которые распевают песни.

«Они в камуфляже, в какой-то специальной одежде, виднеются представители и «Правого сектора*», – говорится в сообщении.

В субботу в Винницкой области между приверженцами УПЦ и ПЦУ возник конфликт, часть прихожан не давала пройти другим внутрь храма для богослужения.