В украинском селе прихожане УПЦ и ПЦУ не поделили храм

В субботу в Винницкой области между приверженцами каноничной Украинской православной церкви (УПЦ) и так называемой «Православной церковью Украины» (ПЦУ) возник конфликт, часть прихожан не давала пройти другим внутрь храма для богослужения.

Об этом сообщается на сайте полиции Винницкой области. Отмечается, что инцидент произошел в селе Лука-Мелешковская.

Для прекращения конфликта на место прибыли полицейские «особого назначения» и группы реагирования патрульной полиции», отмечает ведомство.

В полицию также поступили жалобы и заявления граждан о совершении в отношении них правонарушений, которые были зарегистрированы.

«Для обеспечения правопорядка полицейские будут нести службу возле храма в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении полиции.

Пресс-служба Винницкой епархии УПЦ сообщила, что сторонники ПЦУ еще 15 марта залили смолой замки на дверях Спасо-Преображенского храма в этом поселке, чтобы сорвать богослужение, передает «Интерфакс». В ответ на это верующие УПЦ срезали замки и остались ночевать в храме.

Напомним, в начале марта сторонники «новой церкви» Украины с помощью бойцов «Правого сектора*» завладели храмом Преображенской религиозной общины, избив прихожан. Спустя три дня в Ровненской области попытались захватить храм, принадлежащий УПЦ.