Стало известно о попытках сторонников «новой церкви» Украины захватить храм под Ровно

Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить храм, принадлежащий УПЦ МП, в селе Бережница Ровненской области, сообщили в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Люди ворвались на территорию возле храма, примерно 100 человек, движущей силой являются милиевские и кибацкие активисты (не местные), именно их 80%», – передает RT сообщение епархии.

Настоятель прихода отец Константин и прихожане пытаются препятствовать захвату храма, вызвана полиция. Верующие продолжают молитвенное стояние в закрытом храме. Пока он не захвачен.

В понедельник сообщалось, что сторонники «новой церкви» Украины с помощью бойцов запрещенного в России «Правого сектора*» завладели еще одним храмом Украинской православной церкви. При захвате были избиты прихожане.