Стало известно содержание последнего сообщения Началовой

Стало известно содержание последнего аудиосообщения, которое отправила певица Юлия Началова до того, как ее ввели в кому.

Сообщение было адресовано пиар-директору артистки Анне Исаевой, передает Teleprogramma.pro. Запись воспроизвели в эфире канала «Россия-1».

«Аня. Надо написать, что натерла ножку от каблуков. Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натерла ногу. Мне ее подлечили профессионально», – сказала Началова.

Она также попросила помощницу исправить ошибки в новостях и сказать, что болезнь может быть связана с временем года и авитаминозом.

«Скажи, чтобы они (журналисты) не занимались враньем, ахинеей. Не приписывали здоровым людям какие-то страшные болезни. Все понимают, что это делается за копейки. Мы все живые люди», – добавила певица.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца.