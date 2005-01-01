Умерла Юлия Началова

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила о смерти артистки.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», – написала Исаева в своем Instagram.

11 марта появилась информация о госпитализации Юлии Началовой. А через несколько дней ее ввели в искусственную кому. В субботу сообщалось, что певице провели операцию на ноге, позднее появились подробности проведенного медицинского вмешательства.

Юлия Началова – российская певица, актриса и телеведущая. Она родилась в 1981 году в Воронеже, с пяти лет она начала петь на профессиональной сцене, участвовала в конкурсе «Утренняя звезда» в 1991-1992 годах и одержала в нем победу.

Первый альбом артистки «Ах, школа, школа» вышел в 1995 году. В 2003 году она принимала участие в реалити-шоу «Последний герой», в 2004 году снялась в фильме «Бомба для невесты» вместе с актером Дмитрием Харатьяном. Вела передачу «Субботний вечер» на телеканале «Звезда».