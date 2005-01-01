Стало известно о госпитализации Юлии Началовой

Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из московских больниц, ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, сообщают источники.

По данным источника Telegram-канала 112, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови и обострилась подагра. Врачи борются за жизнь певицы.

В то же время менеджер Началовой в комментарии Telegram-каналу 360 опроверг сообщения о госпитализации певицы. «Откуда вы берете эти новости? Я не хочу комментить этот бред. Все хорошо, все в порядке», – заявил он.

В прошлом году Мировой суд в Москве на 1,5 года лишил водительских прав певицу Юлию Началову за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.