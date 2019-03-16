Юлию Началову прооперировали

Находящейся в коме российской певице сделали операцию на ноге, после этого у Началовой открылось кровотечение, сообщают СМИ со ссылкой на анонимные источники.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители – больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отека легких», – передает комментарий врача StarHit.

В данный момент врачи продолжают бороться за жизнь артистки, находящейся в стабильно тяжелом состоянии в медикаментозной коме. Родители звезды и ее официальные представители ситуацию не комментируют.

11 марта появилась информация о госпитализации Юлии Началовой. А через несколько дней ее ввели в искусственную кому.