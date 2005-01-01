Певицу Юлию Началову ввели в кому

Певицу Юлию Началову ввели в искусственную кому.

«Юлия в [искусственной] коме в реанимации», – передает слова PR-директора певицы Анны Исаевой «Ридус».

PR-директор также добавила, что пока неизвестно, как долго Началова пробудет в этом состоянии.

Напомним, Юлия Началова попала в реанимацию одной из московских больниц 11 марта. Как стало известно позже, у певицы поднялся уровень сахара в крови и обострилась подагра. А утром 13 марта ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее представители артистки информацию о госпитализации опровергали.