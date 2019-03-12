Началову подключили к аппарату ИВЛ

Певицу Юлию Началову, которая ранее опровергла сообщения о своей госпитализации, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщают источники.

Менеджер артистки Владимир Белов в интервью телеканалу РЕН ТВ отказался от комментариев, заявив, что «ничего не произошло».

В понедельник сообщалось, что Началову госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Представитель артистки сначала опровергла эту информацию, а после сообщила «Пятому каналу», что певица находится на обследовании в одной из московских клиник. В то же время сама Началова заявила, что находится в Риме.