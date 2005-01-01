Стали известны подробности операции Юлии Началовой

Появилась информация об операции, которую перенесла Юлия Началова ночью. Согласно данным СМИ, хирургическое вмешательство потребовалось из-за абсцесса, певице также грозила ампутация ноги.

Сообщается, что операция на ноге длилась около двух часов, причем к процессу были привлечены специалисты из разных клиник – хирург из Боткинской больницы и онколог из 40-й. Предварительно певице провели обследования: компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости, передает телеграм-канала Mash.

Также уточняется, что Началова находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что певицу прооперировали.