Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры после того, как покупатели отказались принимать сырье с высоким содержанием органического хлора.

Последняя партия российской нефти объемом 100 тыс. тонн была отгружена из Усть-Луги 24 апреля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники Reuters.

Ранее сообщалось, что принимать Urals отказываются и покупатели по трубопроводу «Дружба». Так, 19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы. Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть и транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен. Позже Белоруссия частично восстановила поставки светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину.

Представители польского PKN Orlen, владелец НПЗ Czeska Rafinerska, сказал, что чешские заводы продолжают принимать нефть, а ее «качество хорошее». Венгрия и Словакия также получают по южной ветке трубопровода «Дружба» соответствующую операционным стандартам нефть.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ответственные за ухудшение нефти в трубопроводе компании и их менеджмент будут наказаны.