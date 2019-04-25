Козак заявил о наказании виновных в ухудшении качества нефти

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что компании, виновные в ухудшении качества поставляемой по нефтепроводу «Дружба» нефти, и их менеджмент понесут ответственность.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», то будут применены соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», – заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

Он также уточнил, что проблема качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба» не должна политизироваться.

«Это техническая проблема, ее не надо политизировать, периодически такое случается», – добавил Козак.

Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

После этого Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть и транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен. Позже Белоруссия частично восстановила поставки светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину.