Белоруссия частично возобновила экспорт нефтепродуктов на Украину и в Польшу

Белоруссия частично восстановила поставки светлых нефтепродуктов, рассказали в «Белнефтехиме».

Минск возобновил экспорт на Украину и в Польшу, передает РИА «Новости».

Между тем вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что качественная российская нефть поступить на границу с Белоруссией в ближайший понедельник, передает ТАСС.

«Мы совместно сейчас решаем, завтра будут трехсторонние переговоры с участием Польши, мы принимаем оперативные меры. В настоящее время на территории России значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачена в емкости на территории страны. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией», – заявил Козак.

По словам вице-премьера, Белоруссия предложила в качестве компенсации за плохое качество сырья увеличить индикативный баланс поставок российских нефтепродуктов. Также Козак сообщил, что на трехсторонних переговорах 26 апреля планируется обсудить вопрос частичной откачки некачественной нефти из нефтепровода «Дружба» на территории Белоруссии и Польши.

На прошлой неделе Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

В среду Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть. После этого транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен. В четверг импорт нефти по трубопроводу «Дружба» остановила Чехия.