Белоруссия частично возобновила экспорт нефтепродуктов на Украину и в Польшу

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25 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Литва предложила не признавать гражданство России у жителей Донбасса
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию
Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной
Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе
Западные СМИ: Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Тюмень спасли от боевиков
Мифы о Турции и геноциде армян
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее
Антон Крылов, журналист
Украинцы хотят чуда, и им совершенно безразлично, представитель какой нации им это чудо подарит. Они согласны даже на русского, если он примет указанные выше правила игры: ненависть к России, «украинский Крым» и мова. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти
Дмитрий Юрьев, политолог
У нас – если кроме шуток – на Зеленского похож разве что Слепаков. Он популярен и ловко шутит про политику. Но вот незадача – в инстаграме у него около миллиона подписчиков. А у Ольги Бузовой – около 15 миллионов. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама
Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утруПодробности...
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
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