Чехия остановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба»

По информации источников Reuters, Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба».

Источники Reuters сообщают, что российское правительство в четверг проведет совещание по вопросу качества нефти после приостановки поставок по трубопроводу «Дружба» в Польшу, передает РИА «Новости».

В среду вечером Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть из нефтепровода «Дружба». После этого транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен, при этом прокачка сырья на Украину продолжилась.

На прошлой неделе Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы. Компания признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как запрет нефтепродуктов на Украину касается Белоруссии, а также разбиралась, может ли Белоруссия прожить без российской нефти.