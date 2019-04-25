Белоруссия продолжила прокачку нефти на Украину

Белоруссия полностью закрыла транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в западном направлении, однако прокачка в сторону Украины осуществляется в объеме около 40 тыс. тонн в сутки, сообщил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

Вериго подтвердил, что «на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

При этом главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» отметил, что «сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. тонн в сутки».

Напомним, в прошлый четверг Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в качестве ответа на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров. После этого украинские нефтяники предсказали грядущие потрясения топливного рынка и в целом экономики Украины.

На следующий день Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

В среду вечером Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть из нефтепровода «Дружба». После этого транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен.

По сообщениям белорусских СМИ, в Минске пока не получили ответа от «Транснефти» на предложение по вытеснению загрязненного сырья из магистрального нефтепровода «Дружба», возобновлении качественных поставок и компенсации ущерба.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что в случае перекрытия нефтепровода «Дружба» Россия может переориентировать поставки нефтепродуктов на морские порты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как запрет нефтепродуктов на Украину касается Белоруссии, а также разбиралась, может ли Белоруссия прожить без российской нефти.

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