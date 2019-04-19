Пушков оценил угрозу коллапса экономики Украины без российской нефти

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинских политиков о вероятном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Комментируя заявления украинских политиков о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России, сенатор напомнил, что в Киеве «давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах».«Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева», – написал Пушков в своем Twitter.

Кроме того, он подчеркнул, что украинские власти напрасно считали, что все провокационные шаги Киева в отношении Москвы останутся без ответа, «будут игрой в одни ворота».

«Крупный просчет. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан», – констатировал Пушков.

Напомним, в четверг Россия в качестве ответа на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. После этого украинские нефтяники предсказали грядущие потрясения топливного рынка и в целом экономики Украины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как запрет нефтепродуктов на Украину касается Белоруссии.

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