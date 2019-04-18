Украинские нефтяники предсказали коллапс из-за санкций России

В нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» предсказали потрясения топливного рынка и в целом экономики страны в результате решения правительства России о запрете экспорта на Украину нефти и нефтепродуктов.

«Прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны», – говорится в пресс-релизе компании.

«Укртатнафта» обратилась к государственным органам с просьбой разработать комплекс мероприятий по устранению налоговых и других преференций на поставки нефтепродуктов из России в кратчайшие сроки, пишет «Интерфакс».

Также в компании призвали к помощи нефтеперерабатывающим предприятиям в наращивании собственного производства, благодаря которому можно было бы удовлетворить потребность Украины в нефтепродуктах.

Ранее российское правительство приняло решение о запрете на ввоз на украинскую территорию угля, нефти и нефтепродуктов. Это было сделано в ответ на расширение списка «запрещенных для импорта на территории Украины российских товаров».