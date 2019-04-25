В Венгрии сообщили о нормальном качестве поступающей из России нефти

Венгрия и Словакия получают по южной ветке трубопровода «Дружба» соответствующую операционным стандартам нефть, об этом сообщил нефтегазовый концерн Венгрии MOl.

«Нам известно об опасениях относительно качества российской сырой нефти в северной части трубопровода «Дружба». В южной части – в Словакии и Венгрии – MOL и Slovnaft (словацкая дочерняя компания MOL) постоянно отслеживают и измеряют качество сырой нефти на каждом участке трубопровода и в пунктах поступления в страну», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Там заверили, что качество сырой нефти, поступающей через этот поток, соответствует операционным стандартам концерна.

19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть и транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен. Позже Белоруссия частично восстановила поставки светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ответственные за ухудшение нефти в трубопроводе компании и их менеджмент будут наказаны.