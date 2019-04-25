Эксперты объяснили, почему Путин заплатил Киму за подаренный меч

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниэль Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...

В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...

Мифы о Турции и геноциде армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
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      В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч, за что Путин отплатил ему монетой
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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            Эксперты объяснили, почему Путин заплатил Киму за подаренный меч

               25 апреля 2019, 18:10
            Фото: Алексей Никольский/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков,
            Иван Абакумов

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            «Меч в Корее дарят в знак глубокого уважения», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Алексей Бондарев. Так он прокомментировал подарок северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту Владимиру Путину. Также эксперты объяснили, почему Путин заплатил Киму монетку за подаренный меч.

            Для корейцев меч – это предмет почета,сказал президент Общества друзей Государственного исторического музея Алексей Бондарев.

            Он напомнил, что Корейском полуострове находятся богатые и необычные по составу железорудные месторождения, которые с древних времен позволяли корейцам делать оружие, не прибегая к сложной ковке (как это были вынуждены делать, например, японцы).

            «Корейцам достаточно легко было сковать хороший кленок. Они делали мечи до XIV века. Но так как Корея вела очень миролюбивую политику, то после XIV века производство холодного оружия фактически было утрачено. Так продолжалось  до XIX века. Использовались исключительно церемониальные мечи, которыми вооружалась лишь дворцовая гвардия», – сказал Бондарев.

            Другой эксперт, выпускник ИСАА МГУ, специалист по традиционным боевым искусствам Китая, основатель московской «Школы традиционного китайского ушу боя богомола цветка сливы Мэйхуа» Илья Профатилов добавил, непосредственно прямой меч «пришел в эту азиатскую страну в VIII-IX столетии, однако система боя этим мечом был утеряна». Но именно меч этого типа преподнес в качестве подарка лидер Северной Кореи президенту Путину.

            «Гораздо позже, уже в XVIII столетии на основе иностранных источников было создано корейское искусство создание меча, объединяющее китайские и японские боевые традиции», – сказал Профатилов газете ВЗГЛЯД.

            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч, за что Путин отплатил ему монетой

            В тоже время Ким Чен Ын как непосредственный наследник и продолжатель идей своего деда – Ким Ир Сена – при выборе подарка учитывал созданную дедом идеологию чучхе, в которой, помимо прочего, тесно переплетены понятия меча и духа.

            «В частности, там прослеживается мысль преобладания силы духа над физическим составляющим, в том числе и над оружием. Если немного упростить этот посыл, корейцы верят, что меч можно вырвать из рук и сломать, но нельзя отнять и сломить боевой дух. У корейцев даже есть народная поговорка – «ружье без идеи слабее палки», – пояснил собеседник.

            Он отметил также, что слова «меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», сказанные северокорейским лидером в момент вручения подарка Путину, «навеяны идеологией чучхе и теми самыми постулатами о взаимосвязи духа и меча и главенства первого над вторым».

            В свою очередь замдиректора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Тульского государственного музея оружия Игорь Пинк объяснил, зачем Путин решил «заплатить» Киму за подаренный меч. Он напомнил, что в русском народном представлении нужно «заплатить» за подаренный острый предмет.

            «Подарить нож считается плохой приметой. Считается, что подаренный нож приведет к ссоре», – рассказал Пинк газете ВЗГЛЯД.

            С другой стороны, в российской политике практика дарения холодного оружия используется давно. «В России людей награждали за храбрость георгиевским золотым оружием... В коллекции нашего музея есть генеральская сабля, которая была подарена Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны к 60-летию Евгению Сабинину – бывшему директору Тульского оружейного завода. В Оружейной палате множество образцов турецкого оружия. Это посольские дары русскому царю. Среди них сабли, булавы», – рассказал Пинк. Он напомнил, что когда однажды через Тулу проезжали турецкие послы, то по велению императрицы Екатерины II им сделали оружие - в подарок султану.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, после переговоров во Владивостоке лидер КНДР подарил Путину корейский меч. Путин в ответ отдал монету. Президент пояснил, что в России дарить оружие считается не очень хорошей приметой. Он передал монетку Киму, чтобы символически «купить» у него меч. Также Путин подарил северокорейскому вождю шашку и подстаканники.

            В четверг прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Путин заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

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