Эксперты объяснили, почему Путин заплатил Киму за подаренный меч

«Меч в Корее дарят в знак глубокого уважения», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Алексей Бондарев. Так он прокомментировал подарок северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту Владимиру Путину. Также эксперты объяснили, почему Путин заплатил Киму монетку за подаренный меч.

Для корейцев меч – это предмет почета,сказал президент Общества друзей Государственного исторического музея Алексей Бондарев.

Он напомнил, что Корейском полуострове находятся богатые и необычные по составу железорудные месторождения, которые с древних времен позволяли корейцам делать оружие, не прибегая к сложной ковке (как это были вынуждены делать, например, японцы).

«Корейцам достаточно легко было сковать хороший кленок. Они делали мечи до XIV века. Но так как Корея вела очень миролюбивую политику, то после XIV века производство холодного оружия фактически было утрачено. Так продолжалось до XIX века. Использовались исключительно церемониальные мечи, которыми вооружалась лишь дворцовая гвардия», – сказал Бондарев.

Другой эксперт, выпускник ИСАА МГУ, специалист по традиционным боевым искусствам Китая, основатель московской «Школы традиционного китайского ушу боя богомола цветка сливы Мэйхуа» Илья Профатилов добавил, непосредственно прямой меч «пришел в эту азиатскую страну в VIII-IX столетии, однако система боя этим мечом был утеряна». Но именно меч этого типа преподнес в качестве подарка лидер Северной Кореи президенту Путину.

«Гораздо позже, уже в XVIII столетии на основе иностранных источников было создано корейское искусство создание меча, объединяющее китайские и японские боевые традиции», – сказал Профатилов газете ВЗГЛЯД.

В тоже время Ким Чен Ын как непосредственный наследник и продолжатель идей своего деда – Ким Ир Сена – при выборе подарка учитывал созданную дедом идеологию чучхе, в которой, помимо прочего, тесно переплетены понятия меча и духа.

«В частности, там прослеживается мысль преобладания силы духа над физическим составляющим, в том числе и над оружием. Если немного упростить этот посыл, корейцы верят, что меч можно вырвать из рук и сломать, но нельзя отнять и сломить боевой дух. У корейцев даже есть народная поговорка – «ружье без идеи слабее палки», – пояснил собеседник.

Он отметил также, что слова «меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», сказанные северокорейским лидером в момент вручения подарка Путину, «навеяны идеологией чучхе и теми самыми постулатами о взаимосвязи духа и меча и главенства первого над вторым».

В свою очередь замдиректора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Тульского государственного музея оружия Игорь Пинк объяснил, зачем Путин решил «заплатить» Киму за подаренный меч. Он напомнил, что в русском народном представлении нужно «заплатить» за подаренный острый предмет.

«Подарить нож считается плохой приметой. Считается, что подаренный нож приведет к ссоре», – рассказал Пинк газете ВЗГЛЯД.

С другой стороны, в российской политике практика дарения холодного оружия используется давно. «В России людей награждали за храбрость георгиевским золотым оружием... В коллекции нашего музея есть генеральская сабля, которая была подарена Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны к 60-летию Евгению Сабинину – бывшему директору Тульского оружейного завода. В Оружейной палате множество образцов турецкого оружия. Это посольские дары русскому царю. Среди них сабли, булавы», – рассказал Пинк. Он напомнил, что когда однажды через Тулу проезжали турецкие послы, то по велению императрицы Екатерины II им сделали оружие - в подарок султану.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, после переговоров во Владивостоке лидер КНДР подарил Путину корейский меч. Путин в ответ отдал монету. Президент пояснил, что в России дарить оружие считается не очень хорошей приметой. Он передал монетку Киму, чтобы символически «купить» у него меч. Также Путин подарил северокорейскому вождю шашку и подстаканники.

В четверг прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Путин заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

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