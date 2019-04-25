Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова

Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.

«Абсолютное большинство моих коллег, кому довелось использовать это оружие, сожалеют о таком решении. Благодаря надежности, простоте в использовании и неприхотливости в обслуживании автоматы Калашникова полюбились многим из нас», – сказал Гарсиа в интервью ТАСС, уточнив, что в арсенале полиции немало автоматов других производителей.

«Жаль, что мнением тех, кто непосредственно имеет дело с оружием, не поинтересовались», – отметил Гарсиа.

Готовящиеся к списанию и последующей передаче в вооруженные силы США автоматы АК-47 поступили на вооружение полиции Рио-де-Жанейро, будучи конфискованными у контрабандистов и членов местных бандформирований.

При этом глава профсоюза сотрудников полиции Рио-де-Жанейро выразил мнение, что к отказу от АК-47 в пользу американских штурмовых винтовок привел полуофициальный статус автоматов Калашникова, который мешал пополнению запасов амуниции.

«Мы хотели бы получать автоматы Калашникова по [официальным] контрактам, а не в результате конфискации», – подытожил Гарсиа.

Напомним, в июле 2014 года Соединенные Штаты включили концерн «Калашников» в санкционный список, после чего контракт на поставку до 200 тыс. единиц оружия в США и Канаду был приостановлен.

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