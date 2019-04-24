СБУ встревожилась «сепаратистским опросом» во Львовской области

Управление службы безопасности Украины по Львовской области начало проверку распространения в Сети провокационного опроса, где предлагалось высказаться о перспективах региона как «отдельного независимого государства» или его «присоединения к другому государству», сообщила СБУ.

«Согласно предварительному экспертному заключению, указанный «опрос» содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины. В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что ведомство уже имеет опыт выявления и блокирования «деятельности российских спецслужб против Украины», направленных на «дестабилизацию общественно-политической ситуации» на Украине. СБУ обратилась к жителям Львовской области не поддаваться на провокации, что не способствовать распространению опроса, который является «элементом вражеской пропаганды».

В начале недели глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка объявил об уходе с поста, не объяснив причин своего решения.

Львовская область стала единственным регионом Украины, где на президентских выборах победил Петр Порошенко.