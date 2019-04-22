Уволен губернатор единственной области Украины, где победил Порошенко

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка объявил об уходе с поста; причин своего решения руководитель ОГА не пояснил.

«Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов», – приводит его слова ТАСС.

По данным ЦИК Украины, Львовская область – единственная на Украине, где победил действующий президент страны Петр Порошенко. Здесь за него проголосовали более 62% избирателей области.

Синютка занимал должность главы Львовской ОГА с 26 декабря 2014 года.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Таким же как Порошенко



Напомним, Порошенко, недовольный результатами первого тура президентских выборов, в преддверии второго тура уволил сразу несколько губернаторов, в областях которых он получил невысокий уровень поддержки.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, победу в котором с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали более чем 73% избирателей, а его оппонента, действующего президента Украины Петра Порошенко – 24,5%.

Западные СМИ писали, что избрав Зеленского, Украина совершила прыжок в неизвестность.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

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