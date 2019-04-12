Порошенко продолжил увольнять губернаторов перед вторым туром выборов

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Указ Порошенко от 12 апреля опубликован на сайте президента Украины.

Следующим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Дмитрия Бутрия.

5 апреля Гордеев сам написал заявление об отставке. В окружении бывшего главы украинского региона утверждают, что это связано с громким делом об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ее отец обвиняет главу Херсонской ОГА в причастности к убийству. В то же время в феврале генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия нет доказательств причастности Гордеева к этому убийству.

Гандзюк была известна активной позицией по разоблачению преступных и коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур в Херсонской области. В июле прошлого года в Херсоне ее облили кислотой. С сильными ожогами женщина поступила в реанимацию, спустя два месяца она скончалась.

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8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова. По данным местных СМИ, такое решение глава украинского государства принял из-за результатов первого тура выборов – за Порошенко там проголосовали только 9% избирателей, а первое место по региону занял Владимир Зеленский.

Степанов категорически отказался уходить, назвав указ Порошенко незаконным. Он сослался на то, что отстранить его можно только по представлению правительства. Позднее кабмин Украины согласовал увольнение Степанова.

Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что это первый в истории Украины случай, когда губернатор открыто пошел против решения президента.

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.

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