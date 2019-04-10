Кабмин Украины согласовал увольнение главы Одесской области

Правительство Украины согласовало увольнение губернатора Одесской области Максима Степанова, сообщил источник в кабинете министров.

Решение принято на закрытой части заседания, против выступил только один член правительства, сообщает «Украинская правда».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о снятии Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации, однако тот категорически отказался уходить, назвав указ незаконным. Степанов сослался на то, что отстранить его можно только по представлению правительства.

Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев заявил газете ВЗГЛЯД, что это первый случай в истории Украины, когда губернатор открыто пошел против решения президента.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с непослушанием украинских губернаторов президенту Порошенко.