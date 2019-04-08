Порошенко начал наказывать регионы за результаты первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова; по данным местных СМИ, такое решение глава украинского государства принял из-за результатов первого тура выборов, продемонстрированных в регионе.

Временно исполняющим обязанности губернатора области указом Порошенко назначен первый замглавы обладминистрации Сергей Паращенко.

Одесские СМИ сообщали со ссылкой на источники в предвыборном штабе Порошенко, что Степанова и еще троих чиновников уволят из-за результатов президентских выборов в регионе.

По данным ЦИК Украины Украины, Одесса большинство голосов в первом туре президентских выборов отдала за кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, за Порошенко проголосовали только 9% избирателей.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Эксперты ранее не раз отмечали, что главной силой Порошенко на нынешних президентских выборах на Украине является административный ресурс. Порошенко сам признавал, что критика в его адрес звучит в социальных сетях, на телевидении и около урн для голосования. Он не может похвастаться успехами в экономике, а главной своей «заслугой» считает разрыв отношений с Россией.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Зеленский и Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, однако до сих пор спорят о том, в какой день они должны состояться.

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