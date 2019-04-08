Зеленский и Порошенко не договорились о дате дебатов

Кандидат в президенты Украины от парии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский считает, что дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко должны пройти на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля.

«19 апреля на НСК (Национальном спортивном стадионе) «Олимпийский» будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы», – сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале его штаба.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Между тем Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах на стадионе 14 апреля.

Ранее в воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил 5 млн 714 тыс. 034 голоса избирателей (30,24%), Петр Порошенко – 3 млн 014 тыс. 609 голосов (15,95%).

Второй тур намечен на 21 апреля.