Порошенко рассказал о выводах после первого тура выборов

Действующий украинский президент Петр Порошенко прокомментировал жесткую критику в свой адрес со стороны граждан страны, которая звучит в социальных сетях, на телевидении и около урн для голосования.

«Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы», – заявил Порошенко в видеообращении в Facebook.

Порошенко назвал Украину «свободной страной свободных людей». По его словам, для этого Украине «нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, сильный, а не слабак».

«Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, а еще быстрее откатиться под имперскую Россию. И такая угроза есть», – заявил он.

Порошенко добавил, что 21 апреля, во втором туре президентских выборов, украинским гражданам предстоит выбрать между Россией и Европой.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский».

Между тем в предвыборный период Украина обсуждает не экономические и политические проблемы страны, а медицинские анализы, которые сдают Владимир Зеленский и Петр Порошенко перед дебатами.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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